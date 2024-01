DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 37,74 EUR nach.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 37,74 EUR. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 37,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,36 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 108.357 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 38,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,07 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 46,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

DWS Group GmbH ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 671,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 610,00 EUR.

DWS Group GmbH wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird DWS Group GmbH schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

