DWS-Aktie startet mit Erstnotiz von 32,55 Euro an der Börse

Die Erstnotiz der DWS -Aktie lag bei 32,55 Euro, während der Ausgabepreis auf 32,50 Euro je Aktie festgelegt worden war. Der Kurs pendelt sich im Xetra-Handel weiterhin in dieser Spanne ein.

Volumen des DWS-Börsengangs

Inklusive Mehrzuteilungen wurden beim Börsengang 44,5 Millionen DWS-Aktien platziert, womit das Gesamtplatzierungsvolumen bei rund 1,4 Milliarden Euro liegt.

Die DWS erreicht auf Basis des Platzierungspreises eine Marktkapitalisierung von 6,5 Milliarden Euro. Bei Ausübung der vollständigen Mehrzuteilungsoption, liegt der Anteil, der nicht von der Deutschen Bank gehalten wird, bei 22,25 Prozent.

Rechtsform verprellte im Vorfeld Investoren

Das eher ungewöhnliche gesellschaftsrechtliche Konstrukt der DWS ist den Investoren jedoch ein Dorn im Auge. Der Vermögensverwalter kommt mit der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien an die Börse. Mögliche Investoren kalkulieren bei dieser Rechtsform mit geringen Chancen auf Mitsprache und verlangen somit einen Discount auf das Papier. Eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, oder kurz KGaA, ist eine Mixtur aus einer klassischen Aktiengesellschaft und einer Kommanditgesellschaft, deren Komplementär eine Aktiengesellschaft ist. Im Vergleich zu einer gewöhnlichen Aktiengesellschaft und dessen Vorstand besitzt der Komplementär in einer Kommanditgesellschaft eine bedeutendere Position. Fehlt beispielsweise die Zustimmung des Komplementärs, können keine Grundlagengeschäfte durchgeführt werden. Im Vorfeld kündigte die Deutsche Bank jedoch an, dass sie die KGaA in eine AG umwandeln möchte, sofern der Unternehmensanteil ihrerseits unter die Marke von 40 Prozent fällt.

DWS-Aktie lockt mit Dividende

Potenzielle Aktionäre der DWS sollen durch eine großzügige Dividendenpolitik angezogen werden. Die Deutsche Bank kündigte für die Vermögensverwaltungstochter eine zukünftige Ausschüttungsquote von 65 bis 70 Prozent des Nettoergebnisses an. Mit prognostizierten Nettozuflüssen von Kundengeldern in Höhe von drei bis fünf Prozent jährlich könnte die absolute Ausschüttungssumme außerdem kontinuierlich gesteigert werden.

