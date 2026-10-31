DXC Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

31.10.26 06:35 Uhr

DXC Technology stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DXC Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net