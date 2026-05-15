DAX 24.847 +0,1%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,66 +5,0%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.403 +0,5%Euro 1,1416 +0,0%Öl 88,6 -0,7%Gold 4.047 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Dynamic Cables veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dynamic Cables Ltd Registered Shs
442.00 53.15 13.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Dynamic Cables hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dynamic Cables 3,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Dynamic Cables Aktie News

Werbung

Dynamic Cables Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dynamic Cables nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.