Dynamic Cables veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Dynamic Cables hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dynamic Cables 3,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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