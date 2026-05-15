Dynamic Cables veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

21.07.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Dynamic Cables 3,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dynamic Cables hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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