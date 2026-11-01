Dynamic Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,95 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Dynamic Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.

Dynamic Electronics präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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