Dynamic Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Dynamic Electronics präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Dynamic Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,95 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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