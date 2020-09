Dynamischer Monatsstart mit kleinem Plus am Ende

Der neue Kalendermonat startete sehr dynamisch. Wurde noch am Vorabend die 13.000er-Marke aufgegeben, stand diese zuerst unterstützend im Chartbild auf der Unterseite. Doch diese Dynamik ließ immer weiter nach. Zurück blieb ein kleiner Gewinn von 28 Punkten im DAX. Was trieb den Markt an?

Volatiler Septemberstart im DAX

Mit einem Sprung über die 13.000 startete der XETRA-Handel und damit der Börsenmonat September. Vergessen waren zunächst die Vortagesverluste und die Kurslücke. Neue Orders zum Monatsstart, womöglich auch durch Sparpläne ausgelöst, trieben den Deutschen Aktienindex erst einmal über das Vortageshoch und direkt zur 13.130er-Region. Ein Bereich, der Ende August mehrfach Bedeutung erlangte.

Dort änderte sich die Stimmung jedoch und bis 10.30 Uhr standen wir erneut an der 13.000er-Marke. Nach einigen kurzen Orientierungsphasen an dieser Schwelle kam es am Nachmittag zum Schliessen der Kurslücke und weiterem Abgabedruck. Dabei wurden die 12.850 Punkte berührt und dienten als dynamischer Boden.

Die folgende V-Erholung, die parallel zur Eröffnung an der Wall Street und dem V-Reversal im Nasdaq zu beobachten war, konnte den DAX noch einmal Richtung 13.000 führen, die Marke selbst wurde aber nicht mehr erreicht.

So blieb folgender Tagesverlauf und die entsprechenden Parameter zurück:

Eröffnung 13.037,20PKT Tageshoch 13.127,28PKT Tagestief 12.850,30PKT Vortageskurs 12.945,38PKT

Damit setzte sich auch der Anstieg der Vola vom Wochenstart fort. Mit 277 Punkten lag diese exakt so hoch wie seit dem 21. August nicht mehr. Einen Ausbruch in eine prägnante Richtung gab es jedoch nicht, wie unser Händler am Morgen bereits skizzierte:

Ob die Statistik hier zum Tragen kommt, welche den September als historisch schlechtesten Börsenmonat des Jahres aufweist, bleibt abzuwarten. Belastend war am Markt der Anstieg des Goldpreises, vom Silberpreis und auch das Erreichen der 1.20 im Euro-Dollar zu vernehmen.

Welche Unternehmensmeldungen hatten hier entsprechenden Einfluss auf die Kursbewegungen im DAX?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Die Immobilienaktien gehörten heute beide zu den Gewinnern. Auch wenn die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs für "Deutsche Wohnen" das Rating auf "Sell" stellte, da aus Bewertungssicht das Unternehmen zu teuer sei, stieg der Kurs.

Ebenfalls auf der Gewinnerseite war Delivery Hero nach den jüngsten Kursverlusten. Hier scheint sich der Neuling im DAX nun zu stabilisieren und von den Anlegern der ersten Liga angenommen.

Auf der Flop-Seite rangierte Continental. Beim Automobilzulieferer wird der Sparkurs verschärft. Weltweit sollen nach jüngsten Meldungen des Unternehmens nun 30.000 anstatt 20.000 Mitarbeiter eingespart werden. Dies schockiert Mitarbeiter und Anleger zugleich. Immerhin sind bis zu 13.000 Mitarbeiter aus Deutschland betroffen und ein scharfer Sparkurs zeigt an, dass die Zukunft weniger optimistisch interpretiert wird.

Mit knapp 2 Prozent gehörten die Aktien zu den Verlierer in DAX.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das Anlaufen des skizzierten Abwärtstrends wurde leicht abgebremst, ist jedoch noch nicht gebannt. Der Index schwankt stark und einzelne Meldungen können hier starke Kursausschläge verursachen. Besonders im September sind Anleger besonders sensibel, da es hier in den vergangenen Jahren häufig schnelle Kursreaktionen auf der Unterseite gab. Für die Zukunft ist dies natürlich kein "Wegweiser" aber zumindest eine statistische Variable, die im Risikomanagement Berücksichtigung findet.

Das Chartbild ist dennoch als verhalten positiv zu interpretieren, wie hier zu sehen ist:

An der Nasdaq ist nachbörslich weiterhin ein starker Trend zu beobachten. Einzelwerte wie die gestern mit Quartalszahlen aufgewartete Zoom-Akti ziehen weiter an. Zoom stieg allein heute noch einmal um 38 Prozent.

