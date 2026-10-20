Dynex Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Dynex Capital hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dynex Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Milliarden USD – ein Plus von 817,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynex Capital 149,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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