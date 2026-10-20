Dynex Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

20.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Milliarden USD – ein Plus von 817,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynex Capital 149,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Dynex Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen.

Dynex Capital hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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