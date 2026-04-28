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DZ BANK: Airbus SE-Aktie erhält Kaufen

29.04.26 17:07 Uhr
DZ BANK mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Airbus SE-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
174,00 EUR 9,66 EUR 5,88%
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Nach schwachem ersten Quartal des Flugzeugbauers dürfte das zweite Quartal bereits an Dynamik zulegen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Auftaktviertel saisonal stets das schwächste eines Jahres.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 16:51 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 175,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 500.726 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 9,7 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

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