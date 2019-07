DZ BANK - ASML Holding: Kursrekorde nach Q2-Zahlen

Werbung

Integrierte Schaltungen (Mikrochips) ermöglichen den technologischen Fortschritt unserer Zeit. Dies wird sich so schnell nicht ändern, denn Digitalisierung und zunehmende Vernetzung sorgen dafür, dass Chips gefragt bleiben. Davon sollte der niederländische Konzern ASML Holding profitieren, der Maschinen zur Chip-Produktion herstellt.

Lage: Zweites Quartal wieder besser Mikrochips müssen immer leistungsfähiger werden, um den wachsenden Anforderungen in der digitalen Welt gerecht zu werden. Zugleich werden Maschinen benötigt, die die Chips effizient produzieren. Hierbei kommt beispielsweise die Fotolithografie zum Einsatz. ASML hat sich auf diesem Gebiet eine führende Stellung erarbeitet. Alle großen Chip-Produzenten nutzen die Schlüsseltechnologie der Niederländer, die immer weiter verbessert wird. Aufgrund der technologisch führenden Maschinen sahen wir in den vergangenen Jahren trotz der Zyklik in der Halbleiterbranche eine stabile Nachfrage und eine positive Geschäftsentwicklung bei ASML. Eine Ausnahme bildete das erste Quartal 2019. Zum Jahresauftakt musste ASML teilweise deutliche Ergebnisrückgänge verbuchen. Im zweiten Jahresviertel sahen wir nun wieder eine bessere Entwicklung. Die Ergebnisse legten im Vergleich zum Vorquartal zu. Während die Geschäfte in Bereich „Memory“ (Speicherchips) weiterhin schwach verliefen, stützte die Logiksparte. Zudem sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Perspektive: Vorstand setzt auf starkes Schlussquartal Die langfristigen Wachstumsperspektiven für ASML sind nach unserer Einschätzung weiterhin positiv. Der technologische Fortschritt bleibt eine treibende Kraft für eine anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähigen und effizienten Mikrochips, für deren Produktion wiederum die Maschinen von ASML benötigt werden. Dank der marktführenden Stellung und der laufenden Optimierung der eigenen Systeme dürfte ASML unseres Erachtens einer der Profiteure dieser Entwicklung sein. Das spiegelt sich auch in den eigenen Erwartungen des Unternehmens wider: Selbst im Jahr 2019, das von einigen Unsicherheitsfaktoren wie z.B. dem Handelskonflikt geprägt ist, wollen die Niederländer ihren profitablen Wachstumskurs fortsetzen. Konzernchef Peter Wennink rechnet mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte, vor allem einem sehr starken Schlussquartal. Erzielte der Konzern 2018 noch Umsätze in Höhe von 10,9 Mrd. Euro und einen Nachsteuerprofit von 2,6 Mrd. Euro, hält das Management für das Jahr 2020 einen Umsatz von 13 Mrd. Euro für möglich. Bis 2025 könnte dieser sogar auf bis zu 24 Mrd. Euro klettern. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf ASML Holding Die Aktie von ASML markierte zuletzt neue Rekordstände und sendete damit unseres Erachtens ein starkes bullisches Signal. Durch den Vorstoß ins Uncharted Territory hat die Kursnotierung auf dem Weg zu neuen Höhen keine Widerstände in Form früherer Hochpunkte mehr vor sich. Vor diesem Hintergrund könnte für Trader aus unserer Sicht eine Positionierung in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends Sinn machen. Mit einem Hebelprodukt können Anleger überproportional an der Kursentwicklung des jeweiligen Basiswertes partizipieren. So vollzieht z.B. ein Endlos-Turbo Long auf die ASML Holding N.V. die positive, aber auch die negative Kursentwicklung der Aktie gehebelt nach. Auf den Basiswert ASML Holding N.V. stehen Anlegern verschiedene Endlos-Turbos Long zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einer aktuellen Knock-Out-Barriere von 159,4468 Euro. Wird die Knock-Out-Barriere berührt, verfällt das Zertifikat jedoch wertlos. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden. Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DF1K7R (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Stand: 24.07.2019

Endlos Turbo Long 159,4468 open end: Basiswert ASML Holding DF1K7R // Quelle: DZ BANK: Geld 24.07. 11:34:56, Brief 24.07. 11:34:56 4,68 EUR 4,70 EUR -1,27% Basiswertkurs: 205,75 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Euronext Ams, 11:21:09 Basispreis 159,4468 EUR Abstand zum Basispreis in % 22,58% Knock-Out-Barriere 159,4468 EUR Abstand zum Knock-Out in % 22,58% Hebel 4,38x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

