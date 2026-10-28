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Aktienbewertung

DZ BANK: BASF-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK: BASF-Aktie erhält Kaufen

Das BASF-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Peter Spengler genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52.72 EUR 0.68 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Analyst Peter Spengler attestierte dem Chemiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts einer angehobenen Ergebnisprognose starke Kerngeschäfte. Er erwähnte noch die Sondierungen rund um eine Evonik-Übernahme und den näher rückenden Börsengang der Agrarsparte. Für diese werde Mitte 2027 die Börsenreife angestrebt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 52,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.087.500 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 24,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

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17:56 BASF Kaufen DZ BANK
11:26 BASF Outperform Bernstein Research
09:31 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG

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