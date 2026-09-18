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Einstufung im Blick

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
253.20 EUR -0.60 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. "Bilanzielle Puffer und ein höheres Kapitalanlageergebnis ermöglichen Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:25 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 254,20 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.183 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 0,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
12:41 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
09.09.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.

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