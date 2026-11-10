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DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

DZ BANK hat die Hannover Rück-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
295.40 EUR 5.60 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 314 auf 326 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein gutes drittes Quartal. Nun richte sich der Fokus auf den Investorentag am 25. November - mit einem erwarteten Ausblick auf das Jahr 2027 und mittelfristigen Zielen. Er rechnet damit, dass trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung steigende Gewinne in Aussicht gestellt werden. Die Bewertung der Papiere sei nach zuletzt guter Entwicklung nicht mehr so ungewöhnlich niedrig.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 16:48 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 296,40 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 73.048 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 17,0 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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Datum Rating Analyst
17:01 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:31 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
11:11 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets

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