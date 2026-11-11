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DZ BANK bescheinigt Kaufen für Vonovia SE-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Vonovia SE-Aktie

Die Vonovia SE-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.98 EUR -0.18 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 31 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zinsanstieg bremse den Immobilienkonzern in diesem Jahr und auch die mittelfristigen Ziele für 2028, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Der Experte senkte daher die Schätzungen. Die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin mit dem Fokus auf rund 130.000 Vonovia-Wohnungen bleibe ein spürbarer Belastungsfaktor.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,01 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.397.453 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 26,6 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
18:01 Vonovia SE Kaufen DZ BANK
09:56 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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