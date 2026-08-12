DAX 26.391 +0,2%ESt50 6.556 +0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,27 +2,1%Nas 26.732 +0,5%Bitcoin 55.071 +0,2%Euro 1,1532 +0,1%Öl 86,9 -2,4%Gold 4.379 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analyse im Fokus

DZ BANK beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Halten

DZ BANK beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Halten

DZ BANK hat die Brenntag SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61.08 EUR -0.70 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 55 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal hätten klar über den Erwartungen sowie leicht über den vorläufigen Eckdaten gelegen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 14:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 60,32 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 61.177 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 25,8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Aktuelle Brenntag Aktie News

Werbung

Brenntag Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:46 Brenntag SE Halten DZ BANK
11:11 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
10:51 Brenntag SE Hold Warburg Research
12.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG
12.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.