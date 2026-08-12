DZ BANK beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Halten

Analyse im Fokus

13.08.26 14:49 Uhr

DZ BANK hat die Brenntag SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 55 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal hätten klar über den Erwartungen sowie leicht über den vorläufigen Eckdaten gelegen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 14:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 60,32 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 61.177 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 25,8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.