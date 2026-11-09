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Bewertung im Blick

DZ BANK gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Kaufen

DZ BANK gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Kaufen

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
58.56 EUR 0.74 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, finalen Quartalszahlen des Logistikkonzerns entsprächen operativ den Vorabzahlen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Expressgeschäft bleibe der zentrale Ergebnistreiber.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 17:12 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 58,66 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 511.430 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 30,9 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
17:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
14:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
08:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG

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