DZ BANK gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Kaufen

Experten-Analyse

30.10.26 10:49 Uhr

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Michael Punzet genauer unter die Lupe genommen.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,83 EUR. Zuletzt wechselten 150.538 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 27,3 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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