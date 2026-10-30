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Experten-Analyse

DZ BANK gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Kaufen

DZ BANK gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Kaufen

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Michael Punzet genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.78 EUR 0.09 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,83 EUR. Zuletzt wechselten 150.538 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 27,3 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets

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