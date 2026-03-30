DZ BANK: Halten für Porsche Automobil-Aktie
DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der Porsche Automobil-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Noch habe die Holdinggesellschaft keine finale Entscheidung bezüglich einer dritten Kernbeteiligung getroffen, schrieb Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der Auswahl dürfte der Fokus stärker auf der Dividendenfähigkeit als dem potenziellen Wachstum liegen.
Aktienbewertung im Detail: Die Porsche Automobil-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:48 Uhr 0,4 Prozent auf 31,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 98.356 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 22,1 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Porsche Automobil News
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images