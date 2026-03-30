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Aktie bewertet

DZ BANK: Halten für Porsche Automobil-Aktie

31.03.26 13:04 Uhr
Aktie von Porsche Automobil unter der Lupe: DZ BANK veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der Porsche Automobil-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
31,29 EUR 0,34 EUR 1,10%
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Noch habe die Holdinggesellschaft keine finale Entscheidung bezüglich einer dritten Kernbeteiligung getroffen, schrieb Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der Auswahl dürfte der Fokus stärker auf der Dividendenfähigkeit als dem potenziellen Wachstum liegen.

Aktienbewertung im Detail: Die Porsche Automobil-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:48 Uhr 0,4 Prozent auf 31,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 98.356 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 22,1 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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