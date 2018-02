DZ BANK  Infineon Technologies: Trotz USD-Gegenwind auf Wachstumskurs

Werbung

Infineon Technologies (IFX) produziert Halbleiter- und Systemlösungen, die die Segmente Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit adressieren. Mit den Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik-, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen hält IFX jeweils starke Marktpositionen. Die Produkte zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, hohe Qualität und innovative und modernste Technologien aus.

Leichte Umsatzsteigerung Trotz der USD-Schwäche lag die Gewinnentwicklung von IFX über den Erwartungen. Insbesondere das Segment Automotive (ATV) verzeichnete eine starke Entwicklung. Wachstumstreiber ist hier die Elektromobilität. Perspektiven der Aktie IFX schlägt sich tendenziell besser als der Wettbewerb. Die Produktpalette ist attraktiv und zukunftsgerichtet. Der wegen der USD-Schwäche reduzierte Ausblick ist zu verschmerzen. Die gute Auftragslage signalisiert weiteres Wachstum und Marktanteilsgewinne. Alternative Produktidee zum Direktinvestment: ein Discountzertifikat Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage in der Aktie stehen verschiedene Zertifikate mit dem Basiswert IFX zur Verfügung, z.B. Discountzertifikate. Discountzertifikate verbriefen den Anspruch, an der Kursentwicklung eines Basiswerts begrenzt teilzuhaben. Dabei wird der Basiswert für weniger als den aktuellen Kurs erworben (Discount). Bis zur Höhe dieses Kursabschlags kann sich der Käufer gegen fallende Kurse des Basiswerts absichern. Im Gegenzug verzichtet er allerdings auf unbegrenzt hohe Gewinne, denn Discountzertifikate verfügen immer über eine Kappungsgrenze, den sogenannten „Cap“. Über den Cap hinaus partizipiert der Anleger nicht an höheren Kursen. Discountzertifikate sind während der gesamten Laufzeit preis-werter als der Basiswert, bewegen sich zu ihm allerdings nicht direkt linear. Mit fortschreitender Annäherung an das Laufzeitende verringert sich der Discount des Zertifikats und der Kurs nähert sich dem Basiswert bzw. dem Cap, welcher die Höchstgrenze bildet, an. Per Saldo verzichtet der Anleger auf Partizipation an Kursen oberhalb des Cap sowie auf Dividendenzahlungen und erhält dafür den Discount gegenüber dem aktuellen Preis des Basiswertes. Ein Discountzertifikat eignet sich somit für Anleger, die eine Seitwärtsbewegung des zugrunde liegenden Basiswertes erwarten, eine positive Rendite anstreben und in der Lage sind, etwaige Verlustrisiken zu tragen. Ansprüche aus dem zugrundeliegenden Basiswert (im Fall einer Aktie: z.B. Stimmrechte, Dividenden) stehen dem Anleger nicht zu. Während der Laufzeit erhält der Anleger keine Zinsen oder sonstigen Erträge. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn der Emittent eines Discount-zertifikats seine Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. A nleger, die davon ausgehen, dass die IFX-Aktie am 13.03.2019 auf oder über 23,50 EUR notieren wird, könnten mit dem DZ BANK Discountzertifikat mit der WKN DD3H6E auf ein solches Szenario setzen: Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung Hinweis: Der Chart veranschaulicht die Wertentwicklung der IFX-Aktie in der Vergangenheit. Bitte beachten Sie, dass Wertentwicklungen in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die im Chart eingezeichnete obere Preisgrenze (Cap) dient lediglich der Veranschaulichung. Sie gilt erst ab dem 01.12.2017 (Emissionstag des Discountzertifikates mit der WKN DD3H6E). Bei einem Discount-Zertifikat erwirbt der Anleger das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswertes liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Der Cap bei diesem Zertifikat liegt bei 23,50 EUR. Basiswert des hier beschriebenen Zertifikates ist die IFX-Aktie. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 20.03.2019 fällig (Rückzahlungstermin). Die maximal mögliche Rückzahlung ist auf den Höchstbetrag von 23,50 EUR begrenzt. Für die Rückzahlung gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Der Schlusskurs der IFX-Aktie an der maßgeblichen Börse am 13.03.2019 (Referenzpreis) notiert auf oder über dem Cap von 23,50 EUR. Der Anleger erhält in diesem Fall den Höchstbetrag von 23,50 EUR. 2. Der Referenzpreis notiert unter dem Cap von 23,50 EUR. Der Anleger erhält in diesem Fall eine Zahlung in EUR in Höhe des Referenzpreises unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 1,00. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung der IFX-Aktie über den Cap (obere Preisgrenze) von 23,50 EUR hinaus erfolgt nicht. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der IFX-Aktie am 13.03.2019 null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent des Zertifikats ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Die vollständigen Angaben zu dem DZ BANK Discountzertifikat mit Cap mit der WKN DD3H6E, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Der bezüglich des öffentlichen Angebots von der DZ BANK erstellte Basisprospekt wird zusammen mit den zugehörigen Endgültigen Bedigungen sowie etwaigen Nachträgen zum Basisprospekt im Internet unter www.dzbank-derivate.de veröffentlicht. Kopien der vorgenannten Unterlagen in gedruckter Form sind außerdem auf Verlangen kostenlos bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, F/GTIR, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich.

Das von der DZ BANK AG für dieses Produkt erstellte Basisinformationsblatt kann in der jeweils aktuellen Fassung im Internet unter www.dzbankderivate.de abgerufen werden, solange dieses Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

