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Aktuelle Analyse im Blick

DZ BANK: Kaufen für Airbus SE-Aktie

DZ BANK: Kaufen für Airbus SE-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Airbus SE-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.58 EUR 2.02 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei ein bedeutender Profiteur der beschleunigten Erneuerungswelle der weltweiten Airline-Flotten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktiven fundamentalen Aussichten würden von einem Rekord-Auftragsbuch und einem diszipliniert umgesetzten Plan zur Steigerung der Produktionsraten gestützt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:42 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 195,40 EUR. 47.338 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 0,5 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

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Datum Rating Analyst
12:56 Airbus SE Kaufen DZ BANK
11:16 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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