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DZ BANK: Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DZ BANK: Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Sven Kürten das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.43 EUR -0.82 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sven Kürten senkte am Montag angesichts des Ausgangs der US-Zwischenwahlen den Risikoabschlag wegen des Positionspapiers der US-Regierung zu Nierenerkrankungen von 15 auf 10 Prozent. Deshalb steige der faire Wert. Das dritte Quartal sei etwas besser als erwartet gewesen. Seine Schätzungen fu?r 2027 seien aber spu?rbar gesunken, so Kürten. Hauptkaufargumente blieben das operative Verbesserungspotenzial und die weiterhin gu?nstige Bewertung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:57 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 41,38 EUR. 267.966 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 5,6 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:11 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
08:46 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight Barclays Capital
08:06 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research

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