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Investment-Tipp

DZ BANK: Kaufen für Henkel vz-Aktie

DZ BANK: Kaufen für Henkel vz-Aktie

DZ BANK hat die Henkel vz-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
77.54 EUR 0.36 EUR 0.47 %
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach den vor einer Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "glänzende Haar-Geschäft" und den "Elektronik-Boom" beim Konsumgüterhersteller. Der positive Mengentrend im Bereich Consumer-Brands habe sich verfestigt. Zudem erwartet er für die Top-Marken weitere Marktanteilsgewinne. Wesentlicher Wachstumstreiber im Bereich Adhesive Technologies dürfte die steigende Anzahl an Henkel-Komponenten in Smartphones und im Elektronik-Geschäft bleiben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 17:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,40 EUR zu. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.514 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,0 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Henkel vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17:41 Henkel vz Kaufen DZ BANK
17:41 Henkel vz Kaufen DZ BANK
12.08.26 Henkel vz Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
10.08.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.

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