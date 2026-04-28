DAX24.012 ±-0,0%Est505.824 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 +3,2%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.409 +1,9%Euro1,1705 -0,1%Öl114,4 +2,9%Gold4.567 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 adidas A1EWWW Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX stabil -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UBS-Aktie profitiert: Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet gesteigert UBS-Aktie profitiert: Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet gesteigert
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktuelle Analyse im Blick

DZ BANK: Kaufen für QIAGEN-Aktie

29.04.26 12:37 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt DZ BANK über die QIAGEN-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der QIAGEN-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
29,21 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die QIAGEN-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:21 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,26 EUR. 402.191 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 28,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
12:36QIAGEN KaufenDZ BANK
09:06QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
08:01QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:36QIAGEN KaufenDZ BANK
08:01QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:06QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen