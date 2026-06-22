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Papier unter der Lupe

DZ BANK: Kaufen für RWE-Aktie

23.06.26 13:13 Uhr
RWEs Schicksal? DZ BANK vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der RWE-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
55,18 EUR 0,72 EUR 1,32%
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Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE anlässlich der von 20 auf 55 Prozent aufgestockten Beteiligung an Amprion auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Der Kaufpreis von 3,6 Milliarden Euro sei akzeptabel und lasse Raum für eine leichte Steigerung des Gewinns je Aktie, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er, dass die Gewinnentwicklung des Energieversorgers stabiler und besser planbar werde.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:57 Uhr um 0,5 Prozent auf 55,34 EUR nach. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.611.761 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 24,7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

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