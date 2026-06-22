Analyse im Blick

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich intensiv mit dem Merck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 133,90 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 112.358 Merck-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 11,4 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.