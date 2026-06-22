DZ BANK: Kaufen-Note für Merck-Aktie
DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich intensiv mit dem Merck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 133,90 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 112.358 Merck-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 11,4 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Merck News
Bildquellen: Merck 2016
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:36
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|17.06.2026
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.2026
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2026
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.2026
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:36
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|01.06.2026
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.2026
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.2026
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2026
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2026
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2026
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.2026
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.2026
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.2026
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen