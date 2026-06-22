DAX24.847 -1,2%Est506.234 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -4,1%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.641 -2,4%Euro1,1401 -0,2%Öl77,95 -0,3%Gold4.127 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Vossloh: Daher weht jetzt der Wind Vossloh: Daher weht jetzt der Wind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analyse im Blick

DZ BANK: Kaufen-Note für Merck-Aktie

23.06.26 12:37 Uhr
Das musst du wissen: DZ BANK bewertet die Merck-Aktie mit Kaufen | finanzen.net

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich intensiv mit dem Merck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
131,85 EUR -1,05 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 133,90 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 112.358 Merck-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 11,4 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12:36Merck KaufenDZ BANK
17.06.2026Merck HoldJefferies & Company Inc.
01.06.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
26.05.2026Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12:36Merck KaufenDZ BANK
01.06.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.05.2026Merck KaufenDZ BANK
26.05.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026Merck HoldJefferies & Company Inc.
27.05.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
26.05.2026Merck HoldJefferies & Company Inc.
18.05.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen