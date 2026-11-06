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Aktuelle Analyse im Blick

DZ BANK: Kaufen-Note für Rheinmetall-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für Rheinmetall-Aktie

Die detaillierte Analyse des Rheinmetall-Papiers wurde von DZ BANK-Analyst Holger Schmidt durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
808.90 EUR -20.60 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursru?cksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:36 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 816,80 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 128.170 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 47,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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12:11 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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