Potenzielle DAX-Aufsteiger im Fokus

Bald ist es soweit: Im September wird der DAX von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt. Dieser Punkt ist in Verbindung mit den weiteren Neuerungen die größte Reform des deutschen Leitindex seit seiner Einführung im Jahr 1988. Damit wird der DAX die deutsche Aktienlandschaft umfassender als bisher abbilden. Durch die Modernisierung dürfte das Börsenbarometer in Zukunft noch mehr Titel aus zukunftsträchtigen Branchen enthalten. Zu den weiteren wichtigen Neuerungen gehört unter anderem, dass für eine Aufnahme in den DAX künftig nur noch die Marktkapitalisierung entscheidend ist. Das Kriterium "Handelsvolumen" entfällt beim Ranking. Zudem wurde ein Profitabilitätskriterium eingeführt. Seit Ende des Jahres 2020 müssen Dax-Anwärter für die zurückliegenden zwei Geschäftsjahre operative Gewinne (Ebitda) ausweisen. Weiterhin sind alle Indexmitglieder seit März 2021 dazu verpflichtet, sowohl testierte Geschäftsberichte als auch Quartalsmitteilungen zu veröffentlichen. Hintergrund ist der Bilanzbetrug des Finanz- und Zahlungsdienstleisters Wirecard, der in dessen Insolvenz und dem Ausscheiden aus dem DAX mündete.

Die MDAX-Werte, die jetzt um den Aufstieg in die "Beletage" des deutschen Aktienmarkts buhlen, sind für Börsianer keine Unbekannten. Allein der aktuell hohe Börsenwert von Airbus, der bei etwa 87 Milliarden Euro liegt, spricht für die Aufnahme des weltweit größten Flugzeugherstellers in den Leitindex. Aber auch der Online-Modehändler Zalando, der aktuell an der Börse rund 24 Milliarden Euro wert ist, gehört zu den Top-Kandidaten für den Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga.

Airbus mit guten Wachstumschancen

Der Airbus-Konzern will die Coronakrise schnell hinter sich lassen und stellt für die kommenden Jahre Produktionsraten in Aussicht, die über den Erwartungen liegen. Unter anderem möchte der Konzern sich stärker auf den Bau von Kurzstrecken-Maschinen fokussieren als noch vor dem Ausbruch der Pandemie. So hat Airbus seine Zulieferer angewiesen, sich bis zum Frühjahr 2023 auf die Produktion von monatlich 64 Maschinen aus der A320-Familie vorzubereiten. Vor der Pandemie hatte Airbus 60 Maschinen des Typs im Monat hergestellt. Bis Anfang 2024 ist laut Airbus ein Szenario von 70 Einheiten pro Monat denkbar. Die Analysten der DZ BANK gehen davon aus, dass in den Jahren nach der Coronakrise das operative Ergebnis (Ebit) und der Free Cash Flow substanziell steigen werden. Aufgrund der guten Wachstumsaussichten scheint es noch weiteres Aufwärtspotenzial für die Airbus-Aktie zu geben. Allerdings sind die Risiken für Kursrückschläge durch stockende Impffortschritte oder neue Varianten des Corona-Virus in der Luftfahrtbranche ausgeprägter, als dies in anderen Sektoren der Fall ist.

Zalando als Krisengewinner

Zalando ist ein klarer Gewinner der Pandemie. Das Geschäft hat seit 2020 deutlich angezogen. Das macht sich auch beim Aktienkurs bemerkbar, der sich seit März 2020 fast verdreifacht hat. Der Titel ist deshalb für Anleger kein Schnäppchen mehr. Kurskorrekturen könnten aber zugleich günstige Einstiegsmomente bieten. Im zweiten Quartal hat das Unternehmen seinen Umsatz um 34 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ging allerdings wegen höherer Ausgaben für Kundengewinnung und Marketing um 13 Prozent auf 184 Millionen Euro zurück. Die Kundenbasis konnte zuletzt sichtbar ausgebaut werden. Im zweiten Quartal 2021 stieg sie auf 45 Millionen - elf Millionen mehr im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Onlineshopping-Trend dürfte auch nach der Pandemie intakt bleiben, wovon schließlich auch Zalando profitieren sollte.

