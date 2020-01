Wirecard - Neue Chance im Jahr 2020

Wer im DAX eine nervenaufreibende Aktie sucht, der ist bei Wirecard an der richtigen Adresse. Seit dem Aufstieg des Bezahldienstleisters aus Aschheim in den Leitindex vor knapp anderthalb Jahren sorgen die Bayern für Schlagzeilen. Obwohl das Geschäft brummt, läuft nicht alles glatt. So glauben Hedgefonds, dass es bei den Geschäftszahlen nicht mit rechten Dingen zugehe und es zu umfangreichen Scheingeschäften gekommen sei. Vor allem die wiederholten Bilanzfälschungsvorwürfe der Financial Times sorgten für eine extrem hohe Volatilität der Aktie.

Was ist an den Vorwürfen dran?

Das Management hat die Vorwürfe wiederholt als haltlos zurückgewiesen und hat versprochen so schnell wie möglich für Klarheit zu sorgen. Wirecard hat deswegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt. Im Verlauf des ersten Quartals sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Fakt ist, dass die Aktie von ihrem bisherigen Rekordhoch von 199 Euro - kurz vor dem Aufstieg in den DAX im September 2018 -mit derzeit rund 130 Euro meilenweit entfernt ist. Im vergangenen Jahr war der Titel mit einem Minus von 19 Prozent sogar der schwächste Wert im DAX. Zum Vergleich: Der Leitindex legte 2019 um rund 25 Prozent zu.

Die Chefetage des DAX-Konzerns zeigt sich zuversichtlich, dass die Turbulenzen rund um die Aktie mit der laufenden Sonderprüfung der Bücher ein Ende finden. "Ich bin überzeugt, dass durch die unabhängige Untersuchung das Vertrauen in unser erfolgreiches und stark wachsendes Geschäft gestärkt wird", so der Vorstandsvorsitzende Markus Braun.

Kursauftrieb im jungen Jahr

In den ersten Wochen des neuen Jahres jedenfalls erholte sich die Aktie ein Stück weit und legte um gut 20 Prozent zu. Ein Großteil der Analysten bewertet das Papier mit "Kaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 165 Euro. Mit dem ausstehenden Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG müsse Wirecard "proaktiv" umgehen, so die Experten.

Unabhängig von den Vorwürfen gibt es allerdings die Tendenz, dass die Verlierer des Vorjahres aufgrund des Nachholpotenzials zu Jahresbeginn erfahrungsgemäß häufig besonders gut abschneiden. Hinzu kommt, dass die Aktienmärkte nach wie vor durch das schwache Zinsniveau Auftrieb erhalten. Wirecard-Chef Braun, der selbst mit rund sieben Prozent einer der größten Aktionäre des Konzerns ist, verweist auf die positive operative Entwicklung. Er sei überzeugt, dass der Markt sich schneller als erwartet wieder auf die "hervorragende Geschäftsentwicklung und Innovationen von Wirecard konzentrieren kann".

Ob Braun Recht behält, werden die kommenden Wochen zeigen. Er kündigte jüngst an, dass die Untersuchungsergebnisse von KPMG womöglich früher als gedacht vorliegen könnten. Sollte das Gutachten den Konzern tatsächlich vom Verdacht frisierter Bilanzzahlen freisprechen, dürfte die Aktie des bayerischen Fintechs deutlich zulegen.

Mit Turbos auf Wirecard Kursbewegungen hebeln

Für Anleger, die davon ausgehen, dass die Wirecard-Aktie bald aufwärts marschiert und davon überdurchschnittlich profitieren wollen, könnte ein Endlos Turbo Long der DZ BANK (WKN: DF9Y9U) interessant sein. Das Papier hat einen Hebel von ungefähr 5 und läuft bis Mitte Juni 2020 - der Basispreis beträgt 115 Euro. Wer hingegen fallende Wirecard-Kurse erwartet, der kann sich einen Endlos-Turbo-Short der DZ BANK genauer ansehen (WKN: DF3AAK), der ebenfalls bis Mitte Juni 2020 läuft und einen Basispreis von 115 Euro hat. Der Hebel liegt hier ebenfalls bei rund 5. Der gänzliche Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko).

Insgesamt bleibt Wirecard auch 2020 ein spannender Wert, mit dem man rechnen sollte.