DZ BANK - MTU Aero Engines: Triebwerksgeschäft liefert mehr Schub

Ob in den Urlaub oder auf Geschäftsreise: Fliegen gehört inzwischen zu unserem Alltag. Der weltweite Flugverkehr nimmt beständig zu, gleichzeitig setzen Fluggesellschaften verstärkt auf spritsparende Maschinen wie den Airbus A320neo. Gute Aussichten für die MTU Aero Engines AG, deren Technologie auch in den Triebwerken der A320-Familie steckt.

Lage: Triebwerke für A320-Familie treiben Umsätze

Im Zuge der Berichterstattung zum ersten Halbjahr sahen wir am deutschen Aktienmarkt eine ganze Reihe von Unternehmen, die ihre Prognosen nach unten revidieren mussten. Ein erfreuliches Gegenbeispiel ist MTU Aero Engines. Nach dem Rekordjahr 2018 befindet sich der Spezialist für Triebwerksentwicklung und -wartung weiter im Aufwind. Im ersten Halbjahr 2019 stiegen die Umsätze auf 2,24 Mrd. Euro, das waren 4,4% mehr als im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sondereffekte hätte der Zuwachs sogar bei etwa 12% gelegen. Das dynamischste Wachstum zeigte mit einem Umsatzplus von 12,5% erneut das zivile Triebwerksgeschäft, wobei auf die Triebwerke für die klassische A320-Familie von Airbus und den A320neo die höchsten Umsatzanteile entfielen.

Auch im militärischen Triebwerksgeschäft zogen die Umsätze an (+8,7%), während sie in der zivilen Instandhaltung stabil gegenüber dem Vorjahr blieben. Dafür stieg das operative Ergebnis in der zivilen Instandhaltung mit 15,9% deutlich stärker als im Triebwerksgeschäft (+5,9%). Insgesamt verbuchte MTU Aero Engines in den ersten sechs Monaten 2019 einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) um 9,1% auf 365,2 Mio. Euro. Dabei konnte man die Profitabilität erhöhen, was sich in der Verbesserung der EBIT-Marge von 15,6% auf 16,3% zeigt.

Perspektive: Auftragsbücher voll, Wachstumstreiber intakt

Positiv sehen wir den Auftragsbestand des führenden deutschen Triebwerksherstellers, der Ende Juni mit 18,5 Mrd. Euro einen neuen Rekordstand erreichte (Ende Dezember 2018: 17,6 Mrd. Euro). Hinzu kommen Aufträge in einer Höhe von rund 1,3 Mrd. US-Dollar (rund 1,2 Mrd. Euro), die im Rahmen der International Paris Air Show abgeschlossen wurden und noch nicht in den Zahlen für Ende Juni enthalten sind. Die vollen Auftragsbücher ermöglichen eine bessere Vorhersehbarkeit und Einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung. Mit Blick auf das gute erste Halbjahr, eine besser als erwartete Geschäftsentwicklung in China und einen besseren Produktmix schraubte der Vorstand die Gewinnziele für das Gesamtjahr in die Höhe: Die bereinigte EBIT-Marge soll 2019 auf rund 16% steigen (zuvor 15,5%, 2018: 14,7%). Beim Umsatz erwartet der Vorstand weiterhin einen Anstieg auf rund 4,7 Mrd. Euro (2018: 4,6 Mrd. Euro). Wir sehen die zentralen Wachstumstreiber für MTU Aero Engines (zunehmender Luftverkehr, Fokus auf ökonomischere Triebwerke) weiter intakt. Mögliche Risiken für die künftige Geschäftsentwicklung sehen wir in Wechselkurseffekten, die sich negativ, aber auch positiv auf die Bilanz auswirken können.

Anlageidee: Discount-Zertifikat Classic auf MTU Aero Engines

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine breite Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert MTU Aero Engines AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 25.06.2021 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 11% zum Kurs der Aktie der MTU Aero Engines AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 225,00 Euro begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der MTU Aero Engines AG an der Börse Xetra Frankfurt am 18.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 225,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 02.08.2019

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion