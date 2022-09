DZ Bank: Schließung Nord Stream 1 belastet ZEW-Index

Der unerwartet deutliche Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen im September ist nach Aussage von DZ-Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein auf den Lieferstopp über die Gaspipeline Nord Stream 1 zurückzuführen. "Damit ist das Risiko einer Gasknappheit im kommenden Winter angestiegen, auch wenn die Gasspeicher bisher schneller als gedacht aufgefüllt werden konnte", schreibt Holstein in einem Kommentar. Die hohen Energiepreise belasteten Unternehmen und private Haushalte massiv, was sowohl zu Produktionseinschränkungen als auch zu Konsumzurückhaltung führen dürfte. "Eine Rezession in den kommenden Monaten ist kaum mehr abzuwenden", meint der Analyst. Ob unter der aktuellen russischen Führung nochmal Gas nach Deutschland geliefert werde, wisse nur der Kreml selbst.

September 13, 2022 05:48 ET (09:48 GMT)