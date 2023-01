Dzienus warnt vor Entfremdung der Grünen von Klimabewegung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Co-Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, hat vor einer Entfremdung der Grünen von der Klimabewegung gewarnt. "Gerade jetzt bräuchten die Grünen die Unterstützung der Klimabewegung", sagte er dem Nachrichtenportal " t-online " am Freitag. "Der RWE-Deal hilft da überhaupt nicht." Auch für die Identität und Geschlossenheit der Grünen-Partei sei die Räumung in Lützerath eine "Gefahr".

Dzienus kritisierte, dass die Abmachung mit dem Energiekonzern RWE kein Fortschritt für den Klimaschutz sei. Er habe wie viele aus der Klimabewegung die Hoffnung gehabt, dass die Grünen in einer Regierung den Mut aufbringen, "sich mit ungerechten Eigentumsverhältnissen und großen Konzernen" anzulegen.

Der Energiekonzern RWE will die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern - dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abgerissen werden. In Lützerath leben seit Monaten Klimaaktivisten in leerstehenden Häusern, sie wollen sich der Räumung entgegenstellen.

Die von den Grünen geführten Wirtschaftsministerien in Bund und Land NRW hatten mit dem Energiekonzern RWE einen auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg vereinbart. Fünf bereits weitgehend leerstehende Dörfer am Tagebau Garzweiler in der Nachbarschaft von Lützerath bleiben erhalten./xil/DP/nas