Volkswagen-Aktie unbeeindruckt: VW stoppt ID.4-Produktion in den USA
Volkswagen stellt die Produktion des ID.4, seines einzigen in den USA hergestellten Elektroautos, in seinem Montagewerk in Tennessee ein.
Werte in diesem Artikel
Nach Angaben des Autoherstellers wird die Produktion des Elektro-Crossovers Mitte April eingestellt. Das Werk bereite sich darauf vor, sein volumenstärkeres Benzin-SUV, den Atlas, auf das Modelljahr 2027 umzustellen. Der ID.4 ist das einzige in den USA gebaute Elektroauto von VW. Wie VW weiter mitteilte, werden die US-Händler den ID.4 weiter verkaufen, da der Lagerbestand bis ins nächste Jahr hinein reiche.
Durch die Umstellung soll kein Mitarbeiter in der Produktion seinen Arbeitsplatz verlieren. Das Werk verfügt über eine einzige Montagelinie für den Atlas und den ID.4, und Mitarbeiter aus anderen, speziell auf das Elektrofahrzeug ausgerichteten Bereichen sollen zur Unterstützung der Atlas-Produktion umbesetzt werden. Mitarbeitern über 55 Jahren soll laut einem Unternehmenssprecher eine Abfindung angeboten werden. Das Werk beschäftigt etwa 3.000 Arbeiter.
Im XETRA-Handel verliert die VW-Aktie zeitweise marginale 0,02 Prozent auf 89,16 Euro.
Von Christopher Otts
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Volkswagen (VW) St. News
Bildquellen: pokchu / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com