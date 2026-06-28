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Tesla-Aktie verliert: Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück - Erlöse gesteigert

Tesla-Aktie verliert: Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück - Erlöse gesteigert

Mit Spannung war die Quartalsbilanz des Elektroautopioniers Tesla erwartet worden. So reagierten Anleger auf die Zahlenvorlage.

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Der Elektroautopionier Tesla hat mit seinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2026 die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach einem EPS von 0,33 US-Dollar vor Jahresfrist verdiente der Konzern von Elon Musk auch in der aktuellen Berichtsperiode 0,33 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten dem Unternehmen zuvor einen Gewinn je Aktie von 0,53 US-Dollar zugetraut - diesen Wert konnte Tesla nicht erreichen. Unter dem Strich sank der Quartalsgewinn um fünf Prozent auf gut 1,11 Milliarden Dollar. Das dürfte unter anderem eine Folge von Rabatten vor allem im wichtigen Heimatmarkt USA sein. Zudem sanken die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten auf 146 Millionen Dollar von 439 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. US-Präsident Donald Trump hatte dieses Geschäft durch sein Vorgehen gegen Abgas-Grenzwerte in den USA dezimiert. In den vergangenen Jahren half der Handel mit CO2-Rechten Tesla oft über Durststrecken.

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Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt.

Die Erlöse entwickelten sich positiv und stiegen von 22,5 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist auf 28,24 Milliarden US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal. Die Analystenschätzungen für den Umsatz hatten im Vorfeld bei 26,2 Milliarden US-Dollar gelegen, der Elektroautobauer konnte hier also überzeugen. Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beidem Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht.

Die Tesla-Aktie verliert nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 2,87 Prozent auf 363,28 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, Kevork Djansezian/Getty Images

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15:01 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.