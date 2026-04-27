DAX24.114 +0,1%Est505.876 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 +2,7%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.510 -0,8%Euro1,1694 -0,2%Öl111,2 +2,7%Gold4.607 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E-Auto-Zölle: China drängt EU zu schnelleren Gesprächen

28.04.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,22 EUR -0,40 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,80 EUR 0,20 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PEKING (dpa-AFX) - Im Streit um EU-Zölle auf chinesische E-Autos hat die Volksrepublik bei einem Treffen mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) schnellere Verhandlungen mit Chinas Herstellern gefordert. Die getroffenen Preiszusagen zwischen Brüssel und Peking Anfang des Jahres seien eine "weiche Landung" gewesen, sagte Handelsminister Wang Wentao in der chinesischen Hauptstadt.

Wang hoffe, die EU halte ihre Zusagen zur Gleichbehandlung ein, beschleunige die Verabredung zu Gesprächen mit chinesischen Herstellern und setze die Preiszusagen so schnell wie möglich um, erklärte die Behörde. Beide Seiten sollten ihre Meinungsverschiedenheiten durch Dialog lösen. Peking hoffe, der VDA nutze seine Rolle, um Brüssel dazu zu bewegen, einen fairen Wettbewerb zu respektieren, hieß es.

VDA sieht gute Grundlage

Der VDA bestätigte das Treffen vom Montag zwischen Präsidentin Hildegard Müller und Wang, nannte auf Nachfrage aber keine weiteren Details. Laut chinesischen Angaben sagte Müller unter anderem, dass die Preisverpflichtungen eine gute Grundlage zur Lösung der Zollproblematik seien. Müller hatte in Peking die noch laufende Automesse besucht.

Die EU erhebt seit 2024 Zölle auf Importe von in China gefertigten Elektroautos. In einer Anti-Subventionsuntersuchung war Brüssel zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Volksrepublik hergestellte E-Autos von unfairen Regierungshilfen profitieren und damit einen marktverzerrenden Preisvorteil in der EU haben.

Erste Ausnahme für Cupra

Im Februar hatte Brüssel dann erstmals seit dem Inkrafttreten der Zölle mit dem Tavascan der zum Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern gehörenden Marke Cupra ein in China hergestelltes E-Auto von den Zusatzaufschlägen ausgenommen. Das Gemeinschaftsunternehmen Volkswagen Anhui hatte zuvor laut EU-Angaben einen Mindestpreis akzeptiert./jon/DP/nas

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
24.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
24.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
15.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
02.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen