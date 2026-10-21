Tesla-Aktie legt zu: Gewinneinbruch trifft auf positive Cashflow-Überraschung

E-Autobauer unter der Lupe

21.10.26 22:51 Uhr

Hat Tesla die Erwartungen erfüllt? Die neuen Quartalszahlen zeigen, wie der Elektroautobauer beim Gewinn je Aktie und Umsatz abgeschnitten hat.

• Die Tesla-Aktie steigt nach Bekanntgabe der Zahlen um 1,88 % auf 393,72 US-Dollar an der NASDAQ.

• Der Umsatz von Tesla liegt mit 28,05 Milliarden US-Dollar leicht über den Schätzungen und entspricht nahezu dem Vorjahresniveau.

• Tesla übertrifft die Gewinnerwartungen im Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,48 US-Dollar, während die Analysten 0,45 US-Dollar prognostizierten.

Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal 2026 einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Gleichzeitig übertraf das Unternehmen beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten und überraschte mit einem positiven freien Zahlungsmittelfluss. Der Umsatz blieb mit 28,05 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) nahezu auf Vorjahresniveau. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Tag vor der Zahlenvorlage Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss mit der ebenfalls von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX bestätigt.

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Tesla übertrifft Gewinnerwartungen im Quartal

Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,48 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 0,45 Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte Tesla auf bereinigter Basis 0,50 Dollar je Aktie erzielt. Der Nettogewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, sank im Jahresvergleich um rund 43 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal 2025 hatte er noch 1,373 Milliarden Dollar betragen.

Tesla-Umsatz stagniert

Die Erlöse erreichten 28,046 Milliarden US-Dollar nach 28,095 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damit blieb der Umsatz nahezu unverändert. Der von Tesla veröffentlichte Analystenkonsens lag bei 28,341 Milliarden Dollar. Gegenüber dieser Prognose blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück.

Das dritte Quartal 2025 war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. Viele Interessenten in den USA wollten die Prämie noch nutzen, weshalb Teslas Auslieferungen damals auf 497.099 Fahrzeuge gestiegen waren. Im dritten Quartal 2026 lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus, rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

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Positiver Cashflow überrascht Analysten

Beim freien Zahlungsmittelfluss (FCF) erzielte Tesla einen Mittelzufluss von 1,531 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut dem veröffentlichten Konsens mit einem Mittelabfluss von rund 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Damit fiel der FCF deutlich besser aus als erwartet. Der operative Cashflow lag bei 6,263 Milliarden Dollar, die Investitionsausgaben beliefen sich auf 4,732 Milliarden Dollar.

Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um rund 1,5 Prozent zu.

Strategisch will Musk Tesla stärker auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter ausrichten. Das Unternehmen bleibt jedoch weiterhin auf seine bestehenden Geschäftsbereiche angewiesen, darunter den Verkauf von Elektroautos. /so/DP/he

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX