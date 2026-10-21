DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,05 +1,9%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 75.187 +1,8%Euro 1,1233 -0,0%Öl 109,7 +0,9%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
E-Autobauer unter der Lupe

Tesla-Aktie mit Gewinnen: Elon Musks Konzern übertrifft die Erwartungen

Tesla-Aktie mit Gewinnen: Elon Musks Konzern übertrifft die Erwartungen

Hat Tesla die Erwartungen erfüllt? Die neuen Quartalszahlen zeigen, wie der Elektroautobauer beim Gewinn je Aktie und Umsatz abgeschnitten hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
343.15 EUR 9.25 EUR 2.77 %
Charts | News | Analysen

Der Elektroautobauer Tesla hat seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Dabei richtet sich der Blick vor allem auf die Entwicklung des Gewinns und die Erlöse des Elektroautobauers.

Werbung

Tesla übertrifft Gewinnerwartungen im Quartal

Beim Gewinn je Aktie war die Messlatte klar definiert: Analysten hatten im Schnitt 0,45 US-Dollar je Aktie veranschlagt. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es noch 0,39 US-Dollar gewesen. Tesla meldete nun einen Gewinn von 0,48 US-Dollar je Aktie und hielt sich damit besser als erwartet.

Tesla-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen

Auf der Umsatzseite lag der Konsens der Analysten bei 27,93 Milliarden US-Dollar. Damit bewegte sich die Prognose nahezu auf Vorjahresniveau, als Tesla 28,09 Milliarden US-Dollar eingenommen hatte. Die tatsächlichen Erlöse erreichten 28,05 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zur Markterwartung konnte der Elektroautobauer damit überzeugen.

Tesla-Aktie steigt nach Quartalszahlen

Die Tesla-Aktie reagiert auf die Zahlen an der NASDAQ mit einem Plus von 1,88 Prozent auf 393,72 US-Dollar.

Werbung

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Calvert/For The Washington Post via Getty, kovop / Shutterstock.com

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14:21 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.