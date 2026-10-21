Tesla-Aktie mit Gewinnen: Elon Musks Konzern übertrifft die Erwartungen
Hat Tesla die Erwartungen erfüllt? Die neuen Quartalszahlen zeigen, wie der Elektroautobauer beim Gewinn je Aktie und Umsatz abgeschnitten hat.
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Der Elektroautobauer Tesla hat seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Dabei richtet sich der Blick vor allem auf die Entwicklung des Gewinns und die Erlöse des Elektroautobauers.
Tesla übertrifft Gewinnerwartungen im Quartal
Beim Gewinn je Aktie war die Messlatte klar definiert: Analysten hatten im Schnitt 0,45 US-Dollar je Aktie veranschlagt. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es noch 0,39 US-Dollar gewesen. Tesla meldete nun einen Gewinn von 0,48 US-Dollar je Aktie und hielt sich damit besser als erwartet.
Tesla-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen
Auf der Umsatzseite lag der Konsens der Analysten bei 27,93 Milliarden US-Dollar. Damit bewegte sich die Prognose nahezu auf Vorjahresniveau, als Tesla 28,09 Milliarden US-Dollar eingenommen hatte. Die tatsächlichen Erlöse erreichten 28,05 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zur Markterwartung konnte der Elektroautobauer damit überzeugen.
Tesla-Aktie steigt nach Quartalszahlen
Die Tesla-Aktie reagiert auf die Zahlen an der NASDAQ mit einem Plus von 1,88 Prozent auf 393,72 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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