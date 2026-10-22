Tesla-Aktie unter Druck: Gewinneinbruch trifft auf positive Cashflow-Überraschung

KI-Nachrichtenüberblick

• Tesla übertrifft die Gewinnerwartungen im Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,48 US-Dollar, während die Analysten 0,45 US-Dollar prognostizierten.

• Der Umsatz von Tesla liegt mit 28,05 Milliarden US-Dollar leicht über den Schätzungen und entspricht nahezu dem Vorjahresniveau.