Tesla-Aktie unter Druck: Gewinneinbruch trifft auf positive Cashflow-Überraschung
Hat Tesla die Erwartungen erfüllt? Die neuen Quartalszahlen zeigen, wie der Elektroautobauer beim Gewinn je Aktie und Umsatz abgeschnitten hat.
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Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal 2026 einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Gleichzeitig übertraf das Unternehmen beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten und überraschte mit einem positiven freien Zahlungsmittelfluss. Der Umsatz blieb mit 28,05 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) nahezu auf Vorjahresniveau. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Tag vor der Zahlenvorlage Überlegungen über einen möglichen Zusammenschluss mit der ebenfalls von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX bestätigt. In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen war das Thema allerdings tabu.
Tesla übertrifft Erwartungen beim bereinigten GewinnDer bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,48 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 0,45 Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte Tesla auf bereinigter Basis 0,50 Dollar je Aktie erzielt. Der Nettogewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, sank im Jahresvergleich um rund 43 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal 2025 hatte er noch 1,373 Milliarden Dollar betragen.
Tesla-Umsatz stagniertDie Erlöse erreichten 28,046 Milliarden US-Dollar nach 28,095 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damit blieb der Umsatz nahezu unverändert. Der von Tesla veröffentlichte Analystenkonsens lag bei 28,341 Milliarden Dollar. Gegenüber dieser Prognose blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück. Der Rückgang bei den Auslieferungen kam nicht überraschend. Das dritte Quartal 2025 war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. Viele Interessenten in den USA wollten die Prämie noch nutzen, weshalb Teslas Auslieferungen damals um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge gestiegen waren. Im dritten Quartal 2026 lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus, rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Positiver Cashflow überrascht AnalystenBeim freien Zahlungsmittelfluss (FCF) erzielte Tesla einen Mittelzufluss von 1,531 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut dem veröffentlichten Konsens mit einem Mittelabfluss von rund 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Damit fiel der FCF deutlich besser aus als erwartet. Der operative Cashflow lag bei 6,263 Milliarden Dollar, die Investitionsausgaben beliefen sich auf 4,732 Milliarden Dollar. Die Tesla-Aktie verlor nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen US-Handel etwas mehr als vier Prozent.
Tesla setzt auf Robotaxis und humanoide RoboterStrategisch will Musk Tesla stärker auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter ausrichten. Das Unternehmen bleibt jedoch weiterhin darauf angewiesen, mit dem Verkauf von Elektroautos Geld zu verdienen. In beiden Zukunftsbereichen trifft Tesla auf starke Konkurrenz. Tesla produziert bereits erste humanoide Roboter des Typs Optimus. Laut Musk verfügt die Fertigungslinie im Stammwerk im kalifornischen Fremont über die Kapazität, jährlich eine Million Roboter zu bauen. Bis Tesla eine Produktion von 20.000 Stück pro Woche erreiche, werde es jedoch „wahrscheinlich mindestens ein Jahr und vielleicht etwas länger“ dauern. Teile des Designs würden weiterhin verändert. Musk bezeichnete Optimus erneut als potenziell „größtes Produkt auf der Welt“ und sprach von Plänen für eine „Optimus-Akademie“, in der die Maschinen Aufgaben erlernen sollen. Erste Roboter könnten nach seinen Angaben in etwa einem Jahr an Kunden ausgeliefert werden. Zunächst seien Einsätze in der Industrie geplant, etwa für gefährliche oder repetitive Aufgaben. Langfristig will Musk die Maschinen auch an Privathaushalte verkaufen.
Ärger um das Robotaxi CybercabTesla fährt auch die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab hoch, das weder Lenkrad noch Pedale hat. Bislang befördern die Wagen Passagiere nur im texanischen Austin. Weitere Städte sollen nach Angaben des Unternehmens folgen. Allerdings gibt es Ärger mit der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA. In den USA ist unter anderem ein Bremspedal grundsätzlich vorgeschrieben. Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale benötigen deshalb eine Ausnahmegenehmigung, die auf höchstens 2.500 Fahrzeuge pro Jahr begrenzt ist. Tesla hat nach den vorliegenden Angaben keine entsprechende Genehmigung beantragt. Die Google-Schwesterfirma Alphabet setzt mit ihrer Robotaxi-Tochter Waymo auf umgebaute herkömmliche Fahrzeuge, bei denen der Platz am Lenkrad frei bleibt. Tesla nutzt für seinen Robotaxi-Dienst teilweise auch Fahrzeuge der Modelle 3 und Y, die mit Software für autonomes Fahren ausgestattet werden. Im zweiten Quartal sollen nach Unternehmensangaben erstmals Autobesitzer ihre Fahrzeuge als Robotaxis einsetzen und damit Geld verdienen können. Musk hatte diese Möglichkeit bereits vor Jahren angekündigt. Musks Ansatz beim autonomen Fahren ist umstritten. Tesla setzt nach seinen Angaben ausschließlich auf Kameras und verzichtet auf andere Sensoren. Konkurrenten wie Waymo verwenden zusätzlich Laser-Radarsysteme, sogenannte Lidar-Sensoren, um die Umgebung ihrer Fahrzeuge zu erfassen. Viele Experten halten Kameras allein nicht für zuverlässig genug. Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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