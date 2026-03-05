DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.327 +0,5%Euro1,1620 +0,1%Öl84,39 +0,1%Gold5.135 +1,0%
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Bei hohen Strompreisen: Für wen sich eine Wärmepumpe wirklich lohnt
Nachfolge der Amazon-Aktie? Bei diesen zwei E-Commerce-Aktien sehen Analysten Potenzial
Nachfolge der Amazon-Aktie? Bei diesen zwei E-Commerce-Aktien sehen Analysten Potenzial

06.03.26 03:56 Uhr
Amazon zählt zu den größten Erfolgsstorys im Onlinehandel. Doch auch andere E-Commerce-Unternehmen könnten für Anleger interessant sein.

• Amazon mit beeindruckender Börsenhistorie
• MercadoLibre mit starkem Umsatzwachstum
• Sea nach Zahlen mit Analystenfantasie

Amazon ist eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen. Seit Jeff Bezos 1994 den Online-Buchhandel gründete, hat sich das Unternehmen zu einem globalen Handels- und Tech-Konzern entwickelt. Auch die Amazon-Aktie schreibt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte: Seit dem Börsengang 1997 beläuft sich das Plus auf rund 250.680 Prozent (Stand: 01.03.2026). Doch es gibt auch noch weitere E-Commerce-Unternehmen, die für Anleger einen Blick wert sein könnten.

MercadoLibre-Aktie

Das multinationale E-Commerce-Unternehmen MercadoLibre ist eines davon. Im Februar veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen zum vierten Quartal 2025. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf 8,759 Milliarden US-Dollar. Das Bruttowarenvolumen stieg um 36,8 Prozent zum Vorjahr auf 19,9 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Bezahlvolumen wuchs um 42,1 Prozent zum Vorjahr auf 83,7 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei 889 Millionen US-Dollar und die operative Marge bei 10,1 Prozent. Das Nettoergebnis ging allerdings von 639 Millionen US-Dollar auf 559 Millionen US-Dollar zurück. Von der LSEG befragte Analysten hatten laut Reuters mit einem Gewinn von 587 Millionen Dollar gerechnet.

Für die MercadoLibre-Aktie ging es an der US-Techbörse NASDAQ in den letzten zwölf Monaten fast 13 Prozent abwärts auf zuletzt noch 1.780,91 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf rund 11 Prozent.

Doch Analysten sehen nach diesem Rückgang wohl Potenzial für die Anteilsscheine des E-Commerce-Unternehmens: Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten zehn Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für MercadoLibre abgegeben. Diese empfehlen die Aktie einstimmig zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.665,00 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 3.000,00 US-Dollar und die niedrigste bei 2.400,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 49,69 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1.780,36 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.03.2026).

Sea-Aktie

Ebenfalls einen Blick wert sein könnte das globale Technologieunternehmen Sea, das 2009 in Singapur gegründet wurde und auch im E-Commerce tätig ist. Sea hat kürzlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 38,4 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Sea laut Investing.com die Prognose von 6,49 Milliarden US-Dollar. Das starke Umsatzwachstum sei von den Segmenten Shopee, SeaMoney und Garena getragen worden. Der Gewinn lag bei 410,9 Millionen US-Dollar - eine Steigerung um 72,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die EPS-Erwartungen verfehlte das Unternehmen damit laut Investing.com allerdings: Statt der prognostizierten 0,80 US-Dollar schaffte es Sea auf nur 0,60 US-Dollar. Den Jahresüberschuss steigerte Sea von 447,8 Millionen US-Dollar auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz für das Gesamtjahr kletterte um 36,4 Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar.

Für die Sea-ADRs, die an der US-Börse NYSE notiert sind, ging es in den letzten zwölf Monaten rund 31 Prozent abwärts auf zuletzt noch 95,52 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf rund 25 Prozent. Kürzlich erst waren die Anteilsscheine nach Vorlage der Zahlen auf ein 52-Wochen-Tief bei 77,05 US-Dollar gefallen.

Die Analysten zeigen sich nach der zuletzt schwachen Performance bullish für die Anteilsscheine des Tech-Unternehmens und sehen noch deutlich Luft nach oben: Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten zwölf Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Sea abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 157,02 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 195,00 US-Dollar und die niedrigste bei 120,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 64,29 Prozent und liegt damit deutlich über dem letzten Kurs von 95,57 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.03.2026).

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

