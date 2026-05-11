DAX24.085 -1,1%Est505.839 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 -2,4%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.818 -0,8%Euro1,1738 -0,4%Öl107,9 +3,2%Gold4.692 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 SAP 716460 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
"Mystery Dumplings" fürs Depot: Diese Aktie ist laut einem Analysten unterbewertet "Mystery Dumplings" fürs Depot: Diese Aktie ist laut einem Analysten unterbewertet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E-Commerce-Boom: Zoll fertigt deutlich mehr Sendungen ab

12.05.26 13:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
228,00 EUR -0,10 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
91,32 EUR 0,25 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Paketflut im internationalen Onlinehandel führt beim deutschen Zoll zu einem deutlichen größeren Aufwand. Im vergangenen Jahr seien knapp 790 Millionen Warensendungen mit einem Wert von 1,4 Billionen Euro abgefertigt worden, teilte der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, bei der Vorstellung der Jahresbilanz auf dem Flughafen Leipzig/Halle mit. 2024 waren es noch 595 Millionen Sendungen im Wert von 1,3 Billionen Euro.

Der Zoll prüft den Inhalt von Paketen unter anderem im Hinblick auf Produktpiraterie, Artenschutz oder verbotene Arzneimittel. Außerdem ist er für die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuern und Zollabgaben zuständig.

Der deutliche Anstieg der Warensendungen sei vor allem auf den E-Commerce-Boom - insbesondere durch die Versandhändler aus China - zurückzuführen. Um die steigenden Anforderungen an den Zoll zu bewältigen, werde er in diesem Jahr mit 1.500 zusätzlichen Kräften verstärkt, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Derzeit hat der Zoll bundesweit rund 49.000 Beschäftigte./bz/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen