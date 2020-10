E.ON-Ladestrom teurer als klassische Benzin-Betankung

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon hat laut einer Studie die derzeit höchsten Tarife für das Laden eines Elektroautos. Das DAX-Unternehmen verlangt an der Ladesäule 52 Cent pro Kilowattstunde, wie aus einem Vergleich des Ökostromanbieters Lichtblick und des Datendienstleisters Statista unter 14 Anbietern hervorgeht. Das entspricht Kosten von 7,75 Euro für eine 100-Kilometer-Stromladung. Der Preis ist damit höher als bei einer vergleichbaren Tankfüllung für einen Benziner, die mit 7,50 Euro zu Buche schlägt.

Noch teuer ist laut der Studie Regel das Roaming, also das Laden über Drittanbieter. Lädt ein E-Auto-Fahrer an einer Eon-Säule mit dem Dienstleister New Motion, zahlt er sogar 8,69 Euro für 100 Kilometer Reichweite. Dagegen verlangen die Stadtwerke Dresden nur 32 Cent pro Kilowattstunde, also 4,80 Euro pro 100 Kilometer. Bei den Stadtwerken Leipzig und der Rhein Energie gibt es den Ladestrom sogar kostenlos - offenbar lohne sich der Abrechnungsaufwand noch nicht.

Laut der Studie herrscht an den rund 30.000 öffentlichen Ladesäulen weiterhin ein Tarifchaos. Wer zwischen Flensburg nach München in unterschiedlichen Regionen sein E-Auto laden will, muss sich eine Vielzahl von Apps oder Ladekarten besorgen und sich jeweils registrieren. Hohe Preise fallen auch für den Strom an Schnellladesäulen an. Hier verlangen die Anbieter zwischen 48 Cent (EWE, EnBW) und 77 Cent (Ionity) pro Kilowattstunde. Vier der untersuchten Anbieter verlangen Pauschalpreise von 5,56 Euro (Stadtwerke Düsseldorf) bis 14,49 Euro (Comfortcharge) pro Ladevorgang.

Der Versorger Lichtblick schlug daher eine grundlegende Reform der Ladesäulen-Infrastruktur vor. Künftig sollten öffentliche Strom-Zapfsäulen allen Versorgern zur Verfügung stehen. Diese zahlen dafür ein Nutzungsentgelt an die Betreiber. Einen ähnlichen Vorschlag prüft die Bundesnetzagentur derzeit. Wegen zu vieler Verbraucherbeschwerden untersucht das Bundeskartellamt seit Juli die Preise am Ladesäulenmarkt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 09:36 ET (13:36 GMT)

Werbung