E.ON legt Angebot für Innogy-Aktionäre vor

GO

Anzeige

Anzeige

In der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins befindet sich die Aktie von Procter & Gamble in der Rangliste „Joels Zauberformel“ auf Platz 13 der 2.000 größten US-Aktien. Grund genug für uns, um über den Konsumgütergiganten zu berichten.

Procter & Gamble – derzeit einer der Top-Value-Titel in den USA

Heute im Fokus

DAX fester -- Continental leidet unter negativen Wechselkurseffekten -- Daimler mit Gewinneinbruch -- Amazon mit Gewinnsprung -- T-Mobile US, Sprint, Airbus, Telekom, Microsoft, Intel im Fokus

Audi und Porsche bestätigen Prognose für 2018. E.ON legt bei Angebot an innogy-Minderheitenaktionäre nicht nach. KION-Aktie schwächelt nach Abstufung erneut. KUKA will weiter in Wachstum investieren. RBS bleibt auf Erholungskurs. Volkswagen bestätigt Ausblick für Kernmarke. Sony mit roten Quartalszahlen. Deutsche Euroshop erwartet steigende Umsätze.