E.ON will die Dividende anheben

Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,47 Euro pro Aktie vorschlagen. Beim aktuellen Börsenkurs von 9,20 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 5,11 Prozent.

Im letzten Jahr wurde eine Dividende von 46 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 2,2 Prozent angehoben. Die nächste Hauptversammlung findet am 19. Mai 2021 statt. Die Dividende soll bis 2023 jährlich um bis zu 5 Prozent wachsen, wie E.ON am Mittwoch berichtete. Auch danach strebt E.ON eine jährliche Steigerung der Dividende an.

Im Vergleich zu 2019 lag der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 60,9 Mrd. Euro um 19,7 Mrd. Euro über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg resultierte weitgehend aus der erstmals ganzjährigen Einbeziehung der innogy-Gruppe. Das bereinigte EBIT lag mit rund 3,8 Mrd. Euro um rund 0,6 Mrd. Euro über dem Vorjahr. Der bereinigte Konzernüberschuss lag mit 1,6 Mrd. Euro über dem Vorjahresniveau (1,5 Mrd. Euro). Das auf dem bereinigten Konzernüberschuss basierende Ergebnis je Aktie betrug 0,63 Euro (2019: 0,67 Euro).

E.ON erwartet für 2021 ein bereinigtes EBIT zwischen 3,8 und 4,0 Mrd. Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. Euro. Zwischen 2021 und 2023 soll das Ergebnis im Durchschnitt pro Jahr um 2 bis 3 Prozent auf EBITDA- und 8 bis 10 Prozent auf EBIT-Ebene wachsen.

E.ON mit Sitz in Essen ist in die zwei operativen Geschäftsfelder Energienetze und Kundenlösungen gegliedert. Es werden rund 78.100 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de