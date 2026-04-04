E-SUPPORTLINK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

06:35

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 10,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E-SUPPORTLINK -1,200 JPY je Aktie eingenommen.

E-SUPPORTLINK hat am 02.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf E-SUPPORTLINK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E-SUPPORTLINK

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung