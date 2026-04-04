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E-SUPPORTLINK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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E-SUPPORTLINK Ltd
937.00 JPY 5.00 JPY 0.54 %
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E-SUPPORTLINK hat am 02.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 10,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E-SUPPORTLINK -1,200 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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