E*Trade kündigt Aktienrückkauf an und startet Zahlung einer Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleiser E*Trade Financial Corporation (ISIN: US2692464017, NASDAQ: ETFC) kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Mrd. US-Dollar an. Der Konzern gab am Donnerstag auch erstmals eine vierteljährliche Dividende von 0,14 US-Dollar bekannt. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2018 (Record day: 30. Oktober 2018).

Auf das Jahr gerechnet werden damit 0,56 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,92 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2018) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,14 Prozent.

E*Trade gab am Donnerstag auch Geschäftszahlen bekannt. Der Umsatz betrug in den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2018 1,47 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,13 Mrd. US-Dollar). Dabei stand ein Gewinn von 746 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 460 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. E*Trade hat seinen operativen Firmensitz in New York City. Der Online-Broker wurde 1982 gegründet und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter.

Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2018 mit 1,31 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 13,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2018).

