E2E Networks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
E2E Networks gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte E2E Networks ein EPS von -0,680 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat E2E Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 410,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 438,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf E2E Networks
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E2E Networks
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen