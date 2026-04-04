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EACO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
EACO Corp.
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EACO hat am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 142,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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