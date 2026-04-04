EACO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
EACO hat am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 142,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf EACO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EACO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle EACO Aktie News
EACO Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EACO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.