EACO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

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Der Umsatz wurde auf 142,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.

EACO hat am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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