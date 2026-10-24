EAM Solar AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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EAM Solar AS Registered äußerte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 NOK ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EAM Solar AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 4,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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