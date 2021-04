EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. April 2021. Atrium European Real Estate Limited

(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und

Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,

gibt bekannt, dass sie erstmalig eine nachhaltige Hybridanleihe im

Emissionsvolumen von EUR 350 Millionen im Rahmen ihres EMTN Programms (die

"Teilschuldverschreibungen") gepriced hat.

Die Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit einem

Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten Spektrum

von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgebern

platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf

ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Teilschuldverschreibungen sind mit

einem Kupon von 3,625% bis zum ersten Reset-Date ausgestattet und der

Emissionspreis der Teilschuldverschreibungen beträgt 98,197%. Die

Teilschuldverschreibungen sind zum ersten Mal am 4. August 2026 kündbar. Das

Ausgabedatum wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2021 sein.

Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird zur Finanzierung oder

Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich

solchen im Wohnimmobiliensektor, wie im Green Financing Framework von Atrium

definiert, verwendet werden. Sustainalytics hat eine Second Party Opinion zu

Atriums Green Financing Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit den

ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.

Nach der Emission wird der Netto-LTV der Gesellschaft 27% betragen, wobei das

langfristige Ziel unverändert bei 40% bleibt.

Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der

Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse

beantragen.

Es wird erwartet, dass die Teilschuldverschreibungen von Moody's mit Ba2 und von

Fitch mit BB+ bewertet werden. Moody's und Fitch haben die

Teilschuldverschreibungen jeweils zu 50% dem Eigenkapital zugewiesen.

Goldman Sachs International und HSBC fungierten als Global Coordinators und

Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen

Bank International begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.

