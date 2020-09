EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Werbung

Heute im Fokus

DAX beendet Handel höher -- Dow schließt kaum fester, NASDAQ tiefrot -- Fed will Nullzins wohl bis 2023 beibehalten -- Snowflake-Aktie startet furios -- VW, Sixt, GRENKE, Amazon, FedEx, Apple im Fokus

Ceconomy verlängert mit Interimschef Düttmann. Opel schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. TeamViewer-Chef sieht 'Weckrufe' für Digitalisierung in Deutschland. Logistik-Startup Sennder kauft Ubers Frachtgeschäft in Europa. Größere Zukäufe bei Merck vorerst nicht in Sicht - Prognose für 2020 bestätigt. Adobe macht Rekordumsatz.