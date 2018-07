EANS Adhoc: C-QUADRAT Investment AG

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt über 12.800 Punkten -- Wall Street uneinheitlich -- Airbus-Aktie mit Rekordhoch -- Daimler meldet EBIT-Einbruch -- Facebook-Bilanz enttäuscht -- Ford, Deutsche Börse, Covestro im Fokus

Saint-Gobain verdient dank Verkauf von Sika-Aktien deutlich mehr. Nestlé wächst schneller dank USA und China - Verkäufe treiben Gewinn hoch. EZB will Leitzins frühestens im Sommer 2019 anheben. Datenschutz und Börsengang bremsen Spotify aus. Under Armour fasst in den USA wieder Tritt. EU und USA machen in Handelsstreit gegenseitige Zugeständnisse.