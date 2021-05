EANS Adhoc: Lenzing AG

Immer mehr Innovationen verändern das Asset-Management. Doch was bedeutet das für die Märkte und für Sie als privater Investor? Imerhalten Sie exklusive Einblicke, wie die Digitalisierung die Märkte verändert.

Heute im Fokus

Wall Street schwächer erwartet -- DAX fällt zeitweise unter 15.000 Punkte -- Ballard Power brechen Umsätze weg -- HelloFresh mit starkem Wachstum -- NEL, QIAGEN, Infineon, Vonovia, TeamViewer im Fokus

Pfizer wird optimistischer - Corona-Vakzin bringt Milliarden. DuPont übertrifft im 1. Quartal Erwartungen. App-Store-Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games gestartet. Twitter führt Clubhouse-Konkurrenzangebot breit ein. KATEK-Aktie mit gelungenem Börsengang. Montana Aerospace will Mitte Mai an die Schweizer Börse. OSRAMs Tage an der Börse sind gezählt - ams macht Delisting-Angebot.